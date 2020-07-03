Riyad'taki Covid-19'lu karı koca ambulans uçakla yurda getirildi
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Riyad'taki Covid-19'lu karı koca ambulans uçakla yurda getirildi

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'taki Covid-19'a yakalanan 46 yaşlarındaki karı-koca iki Türk vatandaşını ambulans uçakla İstanbul'a getirdi.

03.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:01

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'taki Covid-19'a yakalanan 46 yaşlarındaki karı-koca iki Türk vatandaşını ambulans uçakla İstanbul'a getirdi.

Sağlık Bakanlığı korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında yurtdışındaki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinde virüse yakalanan vatandaşlarına sahip çıkan bakanlık, bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan iki Türk vatandaşının yardım çağrısına koştu. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki TC-RSC tescil işaretli ambulans uçak, başkent Riyad'taki Covid-19'lu 46 yaşındaki Ayşen Oğuzcan ve 46 yaşındaki Nedim Oğuzcan'ın tedavisini devam ettirmek üzere İstanbul'a getirdi. Riyad'tan hareket eden ambulans uçak saat gece 01.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Burada özel kıyafetlerle bekleyen sağlık çalışanları hastaları teslim alarak tedavisinin yapılacağı Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Riyad'taki Covid-19'lu karı koca ambulans uçakla yurda getirildi

Kaynak: İHA

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