Riyad: İran Yaptırımları Sonrası Çin Bizden Henüz Petrol Talep Etmedi

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8 ülkeye tanıdığı İran petrolü muafiyetinin sona ermesine rağmen Çin'in kendilerinden henüz ham petrol talebinde bulunmadığını söyledi.

Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Konferansı kapsamında Pekin'de bulunan Suudi bakan, Asya ülkelerinin daha fazla ham petrol talebinde bulunup bulunmadığı yönündeki bir soruyu, "Henüz bir talep gelmedi. Mayıs ayının başında, haziran ayına yönelik talepleri göreceğiz ve bu konuda duyarlı olacağız." diye yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle