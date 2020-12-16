(RİYAD)- Covid-19 Aşısının İlk Sevkiyatı Suudi Arabistan'a Ulaştı
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(RİYAD)- Covid-19 Aşısının İlk Sevkiyatı Suudi Arabistan'a Ulaştı

16.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:58

- Covid-19 aşısının ilk sevkiyatı Suudi Arabistan'a ulaştı Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech korona virüs aşısının ilk sevkiyatının ülkeye bu sabah ulaştığını duyurdu.

- Covid-19 aşısının ilk sevkiyatı Suudi Arabistan'a ulaştı

RİYAD - Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech korona virüs aşısının ilk sevkiyatının ülkeye bu sabah ulaştığını duyurdu.

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşıların ülkelere sevkiyatları devam ediyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia tarafından yapılan açıklamada, korona virüs aşısının ilk sevkiyatının ülkeye bu sabah ulaştığı duyuruldu. Bakan Rabia, aşı olmak isteyenlerin başvurularını "Sihati" uygulaması üzerinden dün itibariyle yapmaya başladıklarını ve başvuru sayısının şimdiye kadar 100 bine ulaştığını aktardı.

Öte yandan Suudi Arabistan, bir hafta önce ABD'li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech'in korona virüse karşı geliştirdiği aşının alınması ve ülkede kullanılmasına onay vermişti.

(RİYAD)- Covid-19 Aşısının İlk Sevkiyatı Suudi Arabistan'a Ulaştı
(RİYAD)- Covid-19 Aşısının İlk Sevkiyatı Suudi Arabistan'a Ulaştı
(RİYAD)- Covid-19 Aşısının İlk Sevkiyatı Suudi Arabistan'a Ulaştı
(RİYAD)- Covid-19 Aşısının İlk Sevkiyatı Suudi Arabistan'a Ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

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