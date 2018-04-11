Riyad 10. Uluslararası Turizm Fuarı Açıldı

Suudi Arabistan'da kapılarını ziyaretçilerine açan Riyad 10. Uluslararası Turizm Fuarı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'den çok sayıda firma katılıyor.

Başkent Riyad'daki Faysaliyye Oteli'nde 55 ülkeden yaklaşık 300 firmanın katılımıyla organize edilen Riyad 10. Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılışına, Riyad Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamad bin Ali eş-Şuvair, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök ve diğer bazı yetkililer hazır bulundu.

Türkiye'nin Riyad Kültür Müşaviri Metin Bilge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektöründe faaliyet gösteren 30'dan fazla şirketin, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla fuara katıldığını söyledi.

Dünyanın onlarca ülkesinden önemli firmaların yer aldığı uluslararası fuara, Türkiye'yi tanıtmak üzere Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA), bölgesindeki otel ve turizm firmaları ile katılım gösterdiğini aktaran Bilge, Bursa'nın ise il olarak stant açtığına ve Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu'nun bizzat kenti tanıttığına dikkati çekti.

Bilge, Samsun Valiliğinin de bölgenin tanıtımı amacıyla ilgili firmaların katılımına öncülük ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Bahreyn, Ürdün, Güney Kore, Yunanistan, Malezya, Sri Lanka, Polonya, Etiyopya, Hollanda, İsveç, İspanya, Norveç ve Danimarka gibi dünyanın birçok ülkesinden 300'e yakın firmanın yer aldığı Riyad 10. Uluslararası Turizm Fuarı, 13 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.