Riverdale 5. sezon ne zaman? Cole Sprouse, Lili Reinhart'lı dizinin yeni sezonu geliyor!
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Riverdale 5. sezon ne zaman? Cole Sprouse, Lili Reinhart'lı dizinin yeni sezonu geliyor!

22.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:06
Riverdale 5. sezon ne zaman? Cole Sprouse, Lili Reinhart'lı dizinin yeni sezonu geliyor!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle merakla takip edilen gençlik dizisinin son sezonu müzikal tadında çekildi ve kısa kesildi. Bu nedenle izleyiciler için yeni sezon geliyor. Riverdale 5. sezon ne zaman? sorusu Riverdale oyuncuları tarafından açıklandı.

Riverdale resmen beşinci sezon için geri dönüyor. Bu duyuru ise bizzat Riverdale resmi sayfalarından yapıldı. Yani bir yıl daha gizem, romantizm ve bir sürü dramanın yer alacağı bir bölüm olacak.

RIVERDALE 5. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezonu yepyeni bölümleriyle birlikte yayınlandığı sitede gösterime girdi. Ancak Türkiye'de Netflix Türkiye kullanıcıları için henüz yayınlanmadı. Balodan sonra neler oldu? Her şey yeni sezonda açıklanacak.

Şov başka bir eğlence sezonu için geri geldiğinde işler kesinlikle farklı görünecek. Gösterinin kaldığı yerden yeniden başlayacağını bilsek de, yaklaşan zaman atlaması, muhtemelen büyüdüklerinde hala birlikte görmeyi umduğumuz çiftler de dahil olmak üzere tüm favori karakterlerimiz için işleri kesinlikle değiştirecek.

Hermione'yi oynayan Marisol Nichols, zaman atlamasından sonra Varchie için işlerin pek iyi gitmeyebileceğini ve Hermione'nin muhtemelen Veronica ile aynı durumda olacağını ima etti.

"Şunu söyleyebilirim ki, hayat hakkında doğru. Gençken ilişkiler çok karmaşıktır ve bazen çok ciddileşir ve bunu beğenip beğenmediğinizden emin değilsiniz. Bu sizi büyüdükçe takip ediyor ve her şey kolaylaşmıyor ve bunu Veronica ile göreceğiz."

Bu arada Mark Consuelos, bazı büyük çiftlerin sarsılmasının da muhtemel olduğunu açıkladı,

"Beşinci sezon mezuniyet ve sonra birkaç bölümden yedi yıl sonra atlayacaklar. Bu da üniversitede kalmama kararıydı. Kolej zamanını kronolojik sırayla tamamen terk eder ve sadece atlar. İnsanlar [yetişkin] hayatlarında, bazı insanlar farklı ilişkiler içinde."

Roberto'ya göre plan, üniversiteden mezun olduktan sonra bir şeyin herkesi kasabaya geri getireceğidir.

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