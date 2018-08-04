Riva Sahilinde Can Pazarı! Yüzmek İsterken Dalgalara Kapılan Aileden 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Beykoz Riva'da plajı olmayan bir bölgede denize giren aynı aileden 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların kurtardığı şahıslara olay yerinde kalp masajı yapılarak müdahale edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

DENİZE GİREN AİLEDALGALARA KAPILDI

Olay, Beykoz Riva Yağdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; bir aileden 1'i kadın 3 kişi plajı olmayan yerde denize girdi. Denizin dalgalı olması sebebiyle şahıslar, bir süre çırpınarak dalgalara kapıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların yardımına Riva plajından gelen cankurtaran ekipler yetişti. Cankurtaranlar jetskilerle şahısları denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi boğulma tehlikesi geçiren şahıslara ilk müdahaleyi yaptı.

DURUMU AĞIR OLAN 1 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan 1 kişi ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralı olan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Şahıslara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, bazı aile fertlerinin de ağladığı görüldü.

"HERKES CAN SİMİTLERİYLE KURTARMAYA ÇALIŞTI"

Görgü tanığı bir vatandaş olayı anlatarak, "Haberi aldık, yanlarına gittik. Bir kişiye müdahale ediyorlardı ama o kişi sonuç vermedi. Bayanın durumu iyi. 3 kişi, komple aile bunlar. Denize girmişler, bir anda deniz onları alıyor. Plajımızın cankurtaran ekibi hepsini kurtardı. Ambulans ekibine teslim ettiler" dedi. Bir başka vatandaş ise "3 kişi dalgalarla birlikte açığa gidiyordu. Buradan herkes can simitleriyle kurtarmaya çalıştı" diye konuştu.