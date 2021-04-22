RİVA KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAMYONET YANGINI
Riva Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı.
Riva Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı.
Yangın, saat 17.00 sularında Riva Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir kamyonette çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenden başlayan yangında alevler kamyoneti sardı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı