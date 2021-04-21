Son dakika! Riva Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet yangını
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Son dakika! Riva Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet yangını

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre RİVA Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı.

RİVA Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı.

Yangın, saat 17.00 sularında Riva Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir kamyonette çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden başlayan yangında alevler kamyoneti sardı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. 


- İstanbul
Son dakika! Riva Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet yangını
Son dakika! Riva Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet yangını
Son dakika! Riva Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet yangını
Son dakika! Riva Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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