RİVA KAVŞAĞI'NDA MİNİBÜS DEVRİLDİ, YARALILAR VAR (1)

06.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:25

KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı. Kazada minibüste bulunanlardan bazıları yaralandı

Kaza saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine giden minibüs, tekerleğinin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, minibüste bulanan yaralılara müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------Takla atan araç

-Ekiplerin yaralılara müdahalesi

Kaynak: DHA

- İstanbul