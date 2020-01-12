Riva Deresi'ne kentsel tasarım; 5 gölet yapılacak

12.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:10

İSTANBUL Valiliği, Beykoz Belediyesi'nin Riva Deresi'nin düzenlenmesiyle ilgili olarak hazırladığı projeyi uygun görerek ÇED süreci başlattı. Proje kapsamında Riva Deresi'nin kolları üzerine 5 gölet yapılacak, mesire alanları, ekolojik tarım merkezleri, piknik alanları ve seyir terasları oluşturulacak. Projenin bedeli 63 milyon 231 bin 867 TL olarak hesaplandı.

Beykoz Belediyesi'nin hazırladığı 'Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği/Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi', ÇED sürecinin başlatılması için İstanbul Valiliği'ne sunuldu. İstanbul Valiliği projeyi inceledi ve ÇED süreci başlatıldı.

Kaynak: DHA