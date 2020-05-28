Riva Deresi'nde kirlilik vatandaşları endişelendiriyor
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Riva Deresi'nde kirlilik vatandaşları endişelendiriyor

Beykoz'daki Riva Deresi bir süredir değişen rengi ve kirliliği ile vatandaşları tedirgin etti.

Riva Deresi'nde kirlilik vatandaşları endişelendiriyor
28.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:11

Beykoz'daki Riva Deresi bir süredir değişen rengi ve kirliliği ile vatandaşları tedirgin etti. Mahalleliler Riva Deresi'nin kirlenmesinin önüne geçilmesini istiyor.

Beykoz'daki Riva Deresi'nde kirlilik gün geçtikçe artıyor. Derenin kirli olması ve kokması halkın sağlını tehdit ediyor. Mahalle sakinleri bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor. İSKİ'nin çalışmaları pandemiden dolayı ertelenirken derenin kirliliği insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili konuşan İBB ve Beykoz Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, "Şu an Riva Deremizin kenarındayız. Riva Deresi bizim için Beykozumuz için bölge için çok önemli bir alan bir kaynak bölgede turizmin gelişmesi bölgenin kalkınması adına bizim için çok önemsediğimiz bir alan. Riva deremizle ilgili son zamanlarda geçmişten bugüne gelen yaşadığımız bazı meseleler var bunlarla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. İki konu önemli iki konu var bir tanesi derenin taşkın meselesi taşkınlarıyla ilgili olan mesele burada yetki çevre ve şehircilik bakanlığımızın uhdesinde bakanlığımız bu yetkisini bir protokolle Beykoz Belediyemize devretmiş durumda bu taşkınlarla ilgili olan ve derenin çevresinin güzelleştirilmesiyle ilgili olan proje şu an yürütülmekte ve çalışılmakta" dedi.

Kabahasanoğlu, "Riva Deresi'nin kirliliği buraya akan kirlilik kaynaklarıyla ilgili buradaki mesele de İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ve İSKi'nin uhdesinde olan bir konu dereye doğal yollardan gelen kaynaklar veya dışarıdan getirilen kirlilikler oluşturuyor. Yağmur suları kanalizasyon suları aynı zamanda bir takım özel atıklar dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Burada Belediye Başkanımız Murat Aydın göreve başladığı andan öncesinden de itibaren konuyu ciddi manada çalışmakta dere üzerinde çeşitli incelemeler toplantılar yapmakta konuyu bütün ilgililerine aktarmakta. Dolayısıyla derenin bu bahsettiğimiz kirlilikle ilgili konusunun aşılması noktasında Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yapılan toplantılarda bir ortak çalışma takvimi de belirlenmiş durumda Mart ayı itibariyle burada ortak değerlendirmeler ve sürecin yürütülmesiyle ilgili adımlar atılması planlandı. Ancak malum Covid 19 süreci bir iki ay kadar süreci sekteye uğratmış durumdadır. Normalleşme takvimine girmiş bulunmaktayız. Bu adımların hızlanmasını İSKİ'nin, Büyükşehir Belediyemizin, Riva Deremizin bu problemleriyle daha yakın ilgilenmesi konusunda yaklaşım ve hareket edilmesini beklemekteyiz. Derenin bir an evvel bu kaynaklarının atık oluşturan atık getiren kaynakların yönetimi hatta bu konuda iki tane arıtma tesisi yapılması gerektiği konusunda kanaatimiz var" şeklinde konuştu.

Riva Mahallesi sakini İlhan Tekant, "Derenin hali yaklaşık bir 40-50 gündür bu şekilde simsiyah akmakta sağlığımızı tehdit etmekte bir pandemiden sebep dünya durmuş durumda ama bu kirlilik buradaki çevreye ve insanlara müthiş bir şekilde zarar vermekte bu konunun acilen devletimizin yetkili birimleri tarafından çözülmesini arz ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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