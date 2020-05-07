RİVA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA BEYKOZ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ
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RİVA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA BEYKOZ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ

RİVA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA BEYKOZ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ
07.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:56

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAK Parti Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Temel'in yönetimindeki ara, hafriyat kamyonu çarpıştı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

AK Parti Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Temel'in yönetimindeki ara, hafriyat kamyonu çarpıştı. Hafriyat kamyonunun yaklaşık 30 metre sürüklediği araçtaki Temel hayatını kaybetti. 

Kaza saat 13.00 sıralarında Beykoz Riva Caddesi üzerinde meydana geldi. AK Parti Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Temel yönetimindeki 34 T 9498 plakalı otomobil, iddiaya göre ara yoldan çıktığı sırada Riva yolunda ilerleyen hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafriyat kamyonunun önüne aldığı otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü Temel araçta sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü ağır yaralı bir şekilde otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Temel, özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Temel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafriyat kamyonu sürücüsü Kasım Aydoğdu ise polis ekipleri tarafından Riva Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olay yerinde bulunan bir kişi, "Arkadaş Riva'ya malzeme çekiyor. Telefon geldi bize arkadaşımız kaza yaptı diye. Geldik işte kazaya şahit olmadık ama sonra gördük işte. Şoförün anlattığına göre şuradan araç geliyor. Ana yola çıkarken hiç beklemeden bir anda yola fırladığını söylüyor. Şoförün söylediğini söylüyorum. O esnada TIR da duramıyor tabi ağır vasıta. Alıyor arabayı sürüklüyor." dedi. 

Kaynak: DHA

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