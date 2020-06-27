RİVA'DA TEKNE KAYALIKLARA ÇARPTI; MAHSUR KALAN KADIN BÖYLE KURTARILDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

RİVA'DA TEKNE KAYALIKLARA ÇARPTI; MAHSUR KALAN KADIN BÖYLE KURTARILDI

Ali Kerem BENGİ / BEYKOZ Riva'da içinde 2 kişinin olduğu tekne kayalıklara çarptı.

RİVA'DA TEKNE KAYALIKLARA ÇARPTI; MAHSUR KALAN KADIN BÖYLE KURTARILDI
27.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:23

Ali Kerem BENGİ/ BEYKOZ Riva'da içinde 2 kişinin olduğu tekne kayalıklara çarptı. Kazada kayalıklarda mahsur kalan kadın düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Kadının kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Riva açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarptı. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi geceyi ateş yakarak geçirdi. Mahsur kalanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak yardım istedi.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri teknedeki kadını kurtarmak için harekete geçti. Ekipler kadının bulunduğu alana botla gelerek, kadını kurtardı. Ekipler kendi teknelerine aldıkları kadını hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altın alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler mahsur kalanların kurtarılmasının ardından olay yerinden ayrıldı. Kayalıklarda mahsur kalan kadının kurtarıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekipler kayalıklarda mahsur kalan kadına ulaşarak, botlarına alıyor.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu Haber
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
'Şans buna denir' dedirten olay! Talihli adam lotodan 3 yıl içinde 55 milyon TL kazandı
"Şans buna denir" dedirten olay! Talihli adam lotodan 3 yıl içinde 55 milyon TL kazandı
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Türk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: RİVA'DA TEKNE KAYALIKLARA ÇARPTI; MAHSUR KALAN KADIN BÖYLE KURTARILDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 16:00:20. #1.15#
title