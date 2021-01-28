RİVA'DA SÜRÜKLENEN GEMİ... GEMİ KAPTANI AYGÜNEŞ: BELKİ DE BOĞAZDA BİR YALI FACİASINA DAHA SEBEBİYET VEREBİLECEKTİ

GEMİ kaptanı ve işletmecisi Hüseyin Aygüneş, Riva'da Yön Burnu'na sürüklenen Panama bayraklı PETRA STAR isimli kuru yük gemisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aygüneş, "Eğer bu makine arızası yarım saat, bir saat önce olsaydı belki de boğazda bir yalı faciasına daha sebebiyet verebilecekti." dedi.

"GEMİLER KARADENİZ'E ÇIKARKEN MİNİMUM YAKITLA ÇIKIYORLAR"

Hüseyin Aygüneş, gemideki makine arızası ve sürüklenmesi, gemi kazalarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, sürüklenme nedeninin şiddetli fırtına ve gemide bulunan minimum yakıttan kaynaklanabileceğini belirterek, şunları söyledi: "Makine arızası genel anlamda bakımsızlık kaynaklı olabilir ama benim şahsi görüşüm gemi genelde gemiler Karadeniz'e çıkarken minimum yakıtla çıkarlar ki 'daha fazla yük alabilelim' diye. Gemideki yakıt miktarı çok düşük seviyelerde oluyor. Boğaz çıkışında da çok kuvvetli fırtınaya maruz kaldığı zaman gemideki sarsıntı ve sallanmadan dolayı yakıt tankının dibindeki kirlilik eğer sisteme girerse, makinenin pompa ve enjektör sistemlerinde tıkanmaya sebep verebilir. Bu gemide de muhtemelen öyle bir şey oldu. Bu noktada şanslıyız eğer bu makine arızası yarım saat, bir saat önce olsaydı belki de boğazda bir yalı faciasına daha sebebiyet verebilecekti. Gemi kendi imkanlarıyla arızayı gidermiş ve hareket etmiş durumda. Daha büyük arızalar da olabilirdi. Gemi tamamen kurtarılmaya tabii duruma da gelebilirdi. Makine tekrar çalışmayabilirdi. Şu anda bu kadar kısa sürede yaptıklarına göre muhtemelen filtre, pompa ve enjektör temizliği veya değişikliği yaptılar. ya da makine üzerinde çalışan bir aksamın yedeğinin değiştirilmesiyle arızayı giderip yollarına devam ettiler."

"GEMİLERİN TAKİP ETMESİ GEREKEN ZORUNLU TRAFİK DÜZENİ VAR""Gemilerin tıpkı arabadakiler gibi takip etmesi gereken zorunlu trafik düzeni var." diyen Aygüneş, "Boğazdan çıktıktan sonra gemiler trafik düzeni içerisinde belirli bir mesafe daha doğuya ilerlemek zorundalar. Genelde de Riva, Şile önlerine kadar da trafik düzeni devam ediyor. Karadeniz'de kuvvetli fırtına ve hava olduğu zaman açıktaki fırtına, boğaz ağzında deniz yüksekliğini arttırabiliyor. Tam boğazın ağzında şiddet daha da artabiliyor. Gemiler boğazdan çıktıktan sonra çok şiddetli dalgalara maruz kalabiliyorlar. Bu da kirli yakıtın makineye gelmesiyle makine arızasına sebebiyet verebiliyor." şeklinde konuştu.

Hüseyin Aygüneş, "Karadeniz'de şiddetli fırtına varsa gemilerin boğazdan geçişinin durdurulması gerekmekte. Denizcilik firmalarında gemi kaptanlarına baskı yapılabiliyor. Gemi yükü gecikebilir diye erkenden çıkması istenebiliyor. Şiddetli havalarda da çıktıkları zaman bu tip arızalara bağlı kazalar olabilir.ödedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay Dikici