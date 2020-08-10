Riva'da kritik zirve sürüyor Federasyonun açıkladığı harcama limitleri sonrası, Süper Lig ekiplerinden 8 kulübün başkanı ve yöneticileri TFF Başkanı Nihat Özdemir'e harcama limitlerine ilişkin itirazda bulunmak amacıyla Riva'da toplantıya geldi.

Federasyonun açıkladığı harcama limitleri sonrası, Süper Lig ekiplerinden 8 kulübün başkanı ve yöneticileri TFF Başkanı Nihat Özdemir'e harcama limitlerine ilişkin itirazda bulunmak amacıyla Riva'da toplantıya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ekipleri, Riva'da harcama limitleri konusunda yaptıkları toplantı devam ediyor. Saat 14.30'da başlayan dev toplantıya, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Kasımpaşa ve Sivasspor kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı. Toplantıya Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ile Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, TFF Lisans Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantıda kulüpler ve federasyon temsilcileri, Harcama Limitlerinin Sapma Oranları, Harcama Limitler hesaplanma konuları masaya yatırdıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA