Riva'da karaya oturan teknedeki kişi kurtarıldı
Riva Adacıklar mevkisinde karaya oturan teknedeki kişinin, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.
27.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:14
Riva Adacıklar mevkisinde karaya oturan teknedeki kişinin, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Riva Adacıklar mevkisinde karaya oturan teknede bulunan kazazede vatandaş, Poyraz Limanında ambulansa teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA