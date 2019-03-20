Riva'da İki Okulun Açılışı Yapıldı

Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu ve Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nun açılış töreni düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'da 2003'ten bu yana eğitimde yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "İstanbul'umuzda 2003 yılından bu yana 17 yılda 122 bin dersliğe ulaşmışız. 2003 yılındaki 41 bin dersliğe, 17 yılda 81 bin derslik ilave edilmiş. Açacağımız bu iki okulda olduğu gibi hepsinde çok sayıda hayırseverin katkısı var. 580 okul, 12 bin 682 dersliği sağ elin verdiğini sol elin haberi olmayacak tarzda, içimizden çıkan hayırsever iş adamları yapmış. Allah hepsinden razı olsun. Futbolun beyni de Riva'da yönetiliyor. Başta TOGEM-DER olmak üzere Spor Toto Teşkilatımızı, TFF eski ve yeni başkanını, bu hayra inanıp bu güzel mekana bizleri kavuşturanları tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Hüsnü Güreli de "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yaptığımız çok değerli iki okulun resmi açılışını yapmak için burada bulunuyoruz." sözlerinin ardından konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TOGEM-DER ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ortaklaşa çıktığımız bu yolda iki okulun hizmete girmesinin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. 17 dersliği bulunan bu iki okulumuzda 20 öğretmenimiz toplam 231 öğrenciye eğitim ve öğretim vermektedir. 2005 yılından itibaren çok önemli işlere imza atan TOGEM-DER'in sayın başkanı Saadet Gülbaran ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Çok önemli işler başarıyorsunuz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın o gün başkanı olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu bugün Gençlik ve Spor Bakanımız oldu. O gün verilen destek sırasında o günün bakanı Akif Çağatay Kılıç da aramızda. Ona da teşekkür ediyorum. En önemli teşekkürü dostum, dava arkadaşım Yıldırım Demirören başkanımıza sunmak istiyorum. TOGEM-DER'in talebi geldiği anda çok büyük istekle başkanımız bu konuya eğildi. Başkanımıza bu emekleri ve Türk futbol tarihine verdiği hizmetleri için teşekkür ediyorum."

Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören de açılışta yaptığı konuşmada, "TFF, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Ben ve arkadaşlarım TOGEM-DER ile birlikte yola çıktık. Bugün 5. okulumuzun açılışını yapıyoruz. Burada okuyacak öğrenci arkadaşlarımın Atatürkçü, genç vizyonlu olarak yetişmesini temenni ediyorum. Hüsnü Başkanım başta olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu yolda benimle birlikte yürüdüler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, iki okulun yapımında emeği geçenlere plaketleri verildi. Kesilen kurdele ile de iki okul resmen hizmete geçti.

Kaynak: AA