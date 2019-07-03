Riva'da denize giren Suriyeli dalgalara kapılarak kayboldu

Dalgalara kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Beykoz Riva'da yüzmek için denize giren Suriyeli, denizdeki dalgalara kapılarak kayboldu. Denizde kaybolan Suriyeliyi arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Riva'da son 4 günde denize giren iki kişinin de boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Beykoz Riva'da son 4 günde denize giren vatandaşlardan 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının ardından denizden çıkarıldı. Birkaç gün önce yüzmek için denize giren bir Suriyeli dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan Suriyeli'yi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA