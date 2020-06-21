RİVA'DA DENİZE GİREN BİR GENÇ BOĞULDU Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHARiva'da arkadaşlarıyla birlikte denize giren 25 yaşındaki Oğuzhan Çelik dalgalara kapılarak bir anda gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Riva'da arkadaşlarıyla birlikte denize giren 25 yaşındaki Oğuzhan Çelik dalgalara kapılarak bir anda gözden kayboldu. Gencin cansız bedeni bir süre sonra kayalıklarda bulundu. Olay saat 12.30 sıralarında Beykoz Riva'da bulunan bir koyda meydana geldi. Ataşehir'de oturan Oğuzhan Çelik, dört arkadaşıyla birlikte denize yüzmeye geldi. Arkadaşlarıyla birlikte denize atlayan Çelik, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Çelik'i denizde göremeyen arkadaşları koydaki diğer vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bir yandan da Çelik'i denizde arama çalışmaları devam etti. Yaklaşık yarım saat sonra talihsiz gencin bedeni kayalıklarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Oğuzhan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni sedyeyle ambulansa taşındı. Oğuzhan Çelik'in cenazesi Beykoz'da bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları hastaneye akın etti. Koyda bulunan bir vatandaş, "Biz biraz yukarıdaydık. Önce görmedik ama insanlar burada bayağı toplandıktan sonra bağırmaya başladılar. Ondan sonra ambulans geldi. Biz de tabii ki tedirgin olduk. Adamı geldiğimizde bulamadık ama suya girdiğini gördük. Bayağı içeri girmişti. Ondan sonra herkes o tarafa bakmaya başladı. Ben bu tarafa baktığımda adam artık bu tarafa gelmişti. Çok yakındı. Koşarak geldim adamlara söyledim buradaymış diye. Ondan sonra yardım istediler öyle çıkarttılar" dedi.

Kaynak: DHA