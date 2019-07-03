RİVA'DA DENİZE GİREN 2 KİŞİ BOĞULDU

RİVA'DA DENİZE GİREN 2 KİŞİ BOĞULDU

Beykoz, Riva'da denize giren 3 kişiden ikisi boğulurken, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

RİVA'DA DENİZE GİREN 2 KİŞİ BOĞULDU
Beykoz, Riva'da denize giren 3 kişiden ikisi boğulurken, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Riva'ya önceki gün gelen 3 arkadaş Gelera bölgesinde denize girdi. 3 arkadaş bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan üçüncü kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Sahilden görüntüler
-Sahildekilerle röportaj
-Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et