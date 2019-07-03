Riva'da denize giren 2 kişi boğuldu

Riva'da denize giren 2 kişi boğuldu

Beykoz'un Riva Mahallesi'nde denize giren 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Riva'da denize giren 2 kişi boğuldu

Beykoz'un Riva Mahallesi'nde denize giren 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Riva'nın Gelera Bölgesi'nde önceki gün serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgede yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin, üçüncü kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA
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