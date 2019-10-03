03.10.2019 12:07

Riva'da balıkçıların bulduğu mayın SAS timi tarafından imha edildi

İSTANBUL - Beykoz Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın SAS timi tarafından imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın, bölgeye gelen Su Altı Savunma timi tarafından imha edildi.

Kaynak: İHA