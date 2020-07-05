Riva atlı zabıtalara emanet Riva atlı zabıtalara emanet İstanbul'un gözde tatil bölgesi Riva'da yaz ayları boyunca huzur ve güvenliği sağlayacak atlı zabıtalar göreve başladı.

Riva atlı zabıtalara emanet

İSTANBUL - İstanbul'un gözde tatil bölgesi Riva'da yaz ayları boyunca huzur ve güvenliği sağlayacak atlı zabıtalar göreve başladı.

Beykoz Belediyesi yeşil-mavi koylarıyla ilçe sakinleri ve turistlerin uğrak noktası olan Riva'da huzuru ve olaylara hızlı müdahaleyi sağlayacak atlı zabıta ekibi kurdu. Atlı zabıtalar eğitimlerinin ardından yeni ve modern bir meydana kavuşan Riva Merkez'de devriye gezmeye başladı.

İstanbullulara şehrin yakınında günü birlik tatil imkanı sunan Riva'ya yeni kazandırılan Elmasburnu Tabiat Parkı ve içindeki haftada 4 gün yalnızca kadınlara hizmet verecek özel plajına bu yaz yüz binlerce ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Riva'ya sıcak yaz aylarında komşu ilçelerin yanı sıra şehrin dört bir yanından tatilciler akın ediyor.

Atlı zabıtalar yaz sezonu boyunca her gün 10: 00-22: 00 saatleri arasında merkez, koy ve plaj çevrelerinde düzeni sağlayacak, ilçe sakinleri ve ziyaretçilere de aileleri ve sevdikleriyle keyifli ve güzel tatil anları yaşayacak.

Kaynak: İHA