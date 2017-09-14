Riva Arazisi İçin İmzalar Atıldı

Galatasaray Spor Kulübü ile Emlak Konut GYO arasındaki protokol kapsamında kulübün Riva'daki 1 milyon 76 bin 20 metrekarelik arsası için gerçekleştirilen ihalenin kazananı Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ oldu. Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, ihalenin kazananı Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ, arsa satışı karşılığında satış toplam geliri olarak 3 milyar 808 milyon TL, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı olarak yüzde 25 ve arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 952 milyon TL taahhüt etti. Toplamda 869 bin 522 metrekare konut alanına sahip olan arazide ayrıca 206 bin 497 metrekarelik bir de özel orman alanı bulunuyor.



ÖZBEK: "PROJE GALATASARAY'A BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'a ait Riva'daki araziyi Emlak Konut'la geliştirmek üzere daha önce bir protokol yaptıklarını hatırlatarak, Emlak Konut'un ihaleyi başarıyla gerçekleştirdiğini, ihalenin kazananı Yılmaz İnşaat ile proje için imzaları attıklarını bildirdi. Projenin Galatasaray Spor Kulübü'ne büyük fayda sağlayacağına dikkati çeken Özbek, "Bu projenin hem ülkemize hem böyle büyük bir taahhüt altına giren Yılmaz İnşaat'a ve Emlak Konut'a hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Ülkemize fayda getirmesi açısından önemli olacağına inandığımız bu projede kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.



KURUM: "BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUZ



Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum ise, "İhaleyi ilk kazanan firmanın geçen süre zarfında ihale şartlarını yerine zamanında getirememesinden ötürü ihaleye en iyi ikinci teklifi 3 milyar 808 milyon lirayla veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş'nin teklifi geçerlilik kazandı. Bugün ülkemizin önde gelen spor kulüplerinden Galatasaray'ın Riva'daki değerli arsası için imzaları atmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sözleşmenin başta ülkemize, Galatasaray ailesine ve Yılmaz İnşaat AŞ'ye hayırlı, uğurlu ve faydalı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz da Galatasaray Spor Kulübü ile iş yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı.



(İHA)