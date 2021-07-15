Riva açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan teknenin yedeklenerek Rumeli Feneri Limanı'na yanaştırıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan teknenin yedeklenerek Rumeli Feneri Limanı'na yanaştırıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içerisinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek emniyetle Rumeli Feneri Limanı'na yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür