Riva açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Riva açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Riva açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan teknenin yedeklenerek Rumeli Feneri Limanı'na yanaştırıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan teknenin yedeklenerek Rumeli Feneri Limanı'na yanaştırıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içerisinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek emniyetle Rumeli Feneri Limanı'na yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

Güney Afrika'da dehşet anları! Ateşe verilen binada mahsur kalan anne, çocuğunu aşağı atarak kurtardı
Güney Afrika'da dehşet anları! Ateşe verilen binada mahsur kalan anne, çocuğunu aşağı atarak kurtardı
Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Kovid-19'a yakalandı
Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Kovid-19'a yakalandı
5 bin 242 vatandaş 2. doz aşıya gitmedi! İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadan çağrı yaptı
5 bin 242 vatandaş 2. doz aşıya gitmedi! İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadan çağrı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Demet Akalın Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Şaban Yılmaz Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Riva açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 12:55:32. #1.15#

title