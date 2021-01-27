Riva açıklarında gemi karaya oturdu (1)
27.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:16
Kubilay ÖZEV - İstanbul DHA - RİVA açıklarında kuru yük gemisi karaya oturduKaradeniz'de etkili olan şiddetli fırtına 190 metre boyundaki Panama bandralı kuru yük gemisini sürükledi.
Özgür EREN - Gamze ŞİMŞEK - Kubilay ÖZEV - İstanbul DHA - RİVA açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu
Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına 190 metre boyundaki Panama bandralı kuru yük gemisini sürükledi. Gemi Riva açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı