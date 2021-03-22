Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek
22.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:46
Türkiye Cimnastik Federasyonu, Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Cimnastik Federasyonu, Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyonun açıklamasına göre, şampiyona 2-4 Nisan tarihlerinde Kartal Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan önlemler çerçevesinde organizasyon, seyircisiz gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er