Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

22.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:46
Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre, şampiyona 2-4 Nisan tarihlerinde Kartal Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan önlemler çerçevesinde organizasyon, seyircisiz gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Binnur Kaya Türkan Şoray Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 20:48:59. #1.14#
title