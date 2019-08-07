Ritmik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Dunavska: Takımımız çok yetenekli

07.08.2019 10:53

"Çalıştıklarımızı gösterirsek dünya kupasında başarı elde ederiz."

"Top aletlerinde yeni serilerimiz var."

"Maalesef daha fazla çalışacak sporcu bulamıyoruz."

Tolga SAĞLAM/TRABZON, - Dünya kupası öncesi Trabzon'da hazırlıklarını sürdüren Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nda, antrenör Kamelia Dunavska, "Takımımız çok genç ama yetenekli. Eğer söylediklerimizi yapar, çalıştıklarımızı gösterirlerse başarı elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

14-18 Ağustos'ta Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenecek dünya kupası öncesi, Ritmik Cimnastik Milli Takımı 2 Ağustos'ta Trabzon'da kampa girdi. Milli sporcular, antrenör Kamelia Dunavska ve yardımcısı Beril Berker yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Turnuvaya kadar Trabzon'da çalışmalarını sürdürecek milli takım, 14 Ağustos'ta Minsk'e hareket edecek. Dünya kupasının ardından Mayıs 2020'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak Avrupa şampiyonasına hazırlanacak olan Ritmik Cimnastik Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edebilmek için burada derece elde etmeyi hedefliyor.

"TOP ALETLERİNDE YENİ SERİLERİMİZ VAR"

Milli takım antrenörü Kamelia Dunavska, turnuva öncesi Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ritmik cimnastiğin Türkiye'de çok popüler olmadığını kaydeden Dunavska, "Türkiye'de artistik cimnastik daha popüler. Ritmik cimnastik bu kadar popüler değil. Trabzon'da ritmik cimnastik dalı açılmadı. Burada insanlara bilgi vermek ve ritmik cimnastiği popüler hale getirmek için çalışmalarımıza Trabzon'da devam etmek istedik. Takımımız çok genç ama yetenekli. Özellikle top aletlerinde yeni serilerimiz var. Amacımız, serilerimizi başarılı bir şekilde, çalıştığımız gibi elimizden gelenin en iyisini yaparak sergilemek. Eğer söylediklerimizi yapar, çalıştıklarımızı gösterirlerse başarı elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"DAHA FAZLA ÇALIŞACAK SPORCU BULAMIYORUZ"

Ritmik cimnastiğin Türkiye'de popüler olmadığını ve çalışacak sporcu bulmakta zorlandıklarını belirten Dunavska, "Ritmik cimnastik çok zor bir spor. Diğer sporlardan daha uzun süre salonda kalmalısınız ve çok emek vermelisiniz. Türkiye'de de çok popüler değil. Şu anda sadece 5 kızımız milli takımda. Maalesef daha fazla çalışacak sporcu bulamıyoruz. Ama başarı gösterdikçe, ritmik cimnastiği ilerlettikçe ve tanıtımını yaptıkça inşallah daha çok sporcumuz olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ritmik Cimnastik Milli Takımı antrenmanından görüntüler

Antrenör Kamelia Dunavska'nın açıklamaları

- Detaylar



Kaynak: DHA