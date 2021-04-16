Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Özbekistan etabı başladı
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Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Özbekistan etabı başladı

Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Özbekistan etabı başladı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Özbekistan etabı başladı.

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Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Özbekistan etabı başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, 5 top aleti elemelerini 32.05 puan ile 6. sırada tamamladı.

Bireysel de ise Kamelya Tuncel, 43.25 puanla 17'inci, Victoria Sidorova ise 38.00 puanla 36'ncı oldu. İki sporcu yarın labut ve kurdele aletleri elemelerinde mücadele edecek.

Organizasyonda finaller 18 Nisan Pazar günü yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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