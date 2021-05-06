Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Azerbaycan'da yapılacak
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Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Azerbaycan'da yapılacak

Ritmik Cimnastik Dünya Kupası Azerbaycan'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Ritmik Cimnastik Dünya Kupası, 7-9 Mayıs'ta Azerbaycan'da yapılacak.

Ritmik Cimnastik Dünya Kupası, 7-9 Mayıs'ta Azerbaycan'da yapılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

Milli takım grup kategorisinde Duygu Doğan, Azra Kıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar, bireyselde ise Kamelya Tuncel ve Nilgün Sarıoğlu yer alıyor.

Duygu Doğan, Azra Kıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan Grup Milli Takımı, 2020 yılında Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üç çember iki labut aletinde altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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