Ritmik Cimnastik Dünya Kupası
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Ritmik Cimnastik Dünya Kupası

Ritmik Cimnastik Dünya Kupası
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda beş top finalinde sekizinci oldu.

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda beş top finalinde sekizinci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pesaro'da gerçekleştirilen organizasyonda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan milli takım, beş top finalinde 36.800 puanla sekizinci sırada yer aldı.

Beş topta altın madalyayı İtalya, gümüş madalyayı Rusya, bronz madalyayı ise Japonya kazandı.

Bulgaristan'ın Varna kentindeki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ise halka aleti finalinde yarışan milli sporcu Yunus Emre Gündoğdu, 14.150 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Halka aletinde altın madalyayı Avusturyalı Vinzenz Hoeck alırken, gümüş madalya İtalyan Salvatore Marseca'nın, bronz madalya ise İtalyan Marco Sarrugerio'nun oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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