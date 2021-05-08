Ritmik Cimnastik Dünya Kupası
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Ritmik Cimnastik Dünya Kupası

Ritmik Cimnastik Dünya Kupası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda üç çember iki labut aletinde finale yükseldi.

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda üç çember iki labut aletinde finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'de gerçekleştirilen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası'nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan milli takım, üç çember iki labut aleti eleme müsabakasında aldığı 36.450 puanla yedinci oldu ve yarın gerçekleştirilecek finalde yarışmaya hak kazandı.

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, dün yapılan beş top aleti eleme müsabakasında 37.950 puanla dokuzuncu olarak yedek finalist olmuştu.

Üç çember iki labut alet finali, yarın TSİ 14.25'te yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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