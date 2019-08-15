Ritmik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Belarus'ta başlıyor

15.08.2019 15:11

Ritmik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos Pazar günü sona erecek organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kamelya Tuncel, Zeynep Özcan, Duygu Doğan, Peri Berker, Eda Asar, Azra Akıncı, Nil Karabina.

Kaynak: AA