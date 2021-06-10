Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası
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Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Bulgaristan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, bireysel eleme müsabakalarıyla başladı.

Bulgaristan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, bireysel eleme müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde milli sporcular Kamelya Tuncel ve Nilgün Sarıoğlu, çember ile top aletlerinde yarıştı.

Kamelya Tuncel çemberde 21.650, topta 21.225 puan, Nilgün Sarıoğlu ise çemberde 18.550, topta 18.200 puan aldı. Milli sporcular, aletlerinde final hakkı elde edemedi.

Şampiyonada yarın Kamelya Tuncel ve Victoria Sidorova, labut ile kurdele aletlerinde eleme müsabakalarında yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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