Ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği tedavisinde kalp pili uygulaması

Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Uz, "Kalp pillerinde ulaşılmaya çalışılan hedef normal kalbin oluşturduğu atıma en uygun atımı oluşturmaya çalışmaktadır.

Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Uz, "Kalp pillerinde ulaşılmaya çalışılan hedef normal kalbin oluşturduğu atıma en uygun atımı oluşturmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uz, kalbin özel iletim sisteminin izlediği yoldan kalp atımı oluşturmak kalp pilleri için ideal hedefler olduğunu belirtti.

Uz, "Geleneksel olarak takılan kalp pilleri hastaların yüzde 30'unda kalp ritim bozukluğu (atrial fibrilasyon) ve kalp yetmezliğine neden olma riski oluşturmaktadır. Bu istenmeyen risklerden korunmak için son zamanlarda bulunan yeni teknik (His dalından atım oluşturma) ile bu sorunların üstesinden gelinip riski en aza indirmek hedeflenmektedir. Fakat bu tekniğin orta ve uzun vadeli sonuçlarında problemler oluştuğundan farklı teknikler bulma arayışına gidilmiştir. En son bulunan ve tüm dünyada yavaş yavaş yaygınlaşan teknik kalbin sol iletim kablosu üzerinden atım oluşturma (selective LBBB pacing) yöntemidir. Özellikle Amerika, İspanya ve Çin'de sık uygulanan bu teknik ile kalbin doğal atımına yakın atım elde edilmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Uz şöyle devam etti:

"Kısa ve orta vade sonuçları iyi ve sorunsuz gözükmektedir. Bu teknik ile kalp pillerinin neden olma ihtimali olan kalp yetmezliği ve ritim bozukluğundan korunulabilmektedir. Hastanemizde de bu yöntemi güvenli bir şekilde uygulamaktayız. Kullandığımız bu teknik ile hastaların nefes darlığı düzelmekte veya belirgin derece iyileştiğini görmekteyiz. Ek olarak kontrollerde egzersiz yapma kapasitelerinin arttığını gözlemledik. Sonuç olarak bu yeni kalp pili yerleştirme tekniği uygun hastalarda yüz güldürücü sonuçlar göstermektedir."

Kalp kendisinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve kasılmasını sağlayacak elektriksel özel iletim sistemine sahip. Kalp atışını sağlayan uyarılar, kalp içinde kulakcıkta bulunan özel tip hücrelerden çıkıyor.

Bu uyarım kalbin karıncık bölgesine his demeti, sağ dal ve sol dal denen özel iletim yollarını kullanarak tüm kalbe dağılıyor. Böylece kalp gerektiği hızda ve biçimde düzenli kasılıyor. Elektrik sisteminde oluşan problemler nedeniyle kalp yeterli sayıda kasılamazsa nabız yavaşlaması (bradikardi) ortaya çıkıyor.

Değişik durumlar sebebi ile kalp hızında ciddi yavaşlama oluşması tehlikeli durumlara neden olmakta ve hatta kalp durmasına neden olabiliyor.

Bu esnada kalp vücuda gerekli miktarda kan pompalayamadığı için baş dönmesi, halsizlik, bitkinlik ve bayılma gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Kalbin iletim sistemi bozukluklarının tedavisi için kalp pilleri kullanılıyor.

Kalp pilleri, kalbin çok yavaş çalışmasını önlemek için kalp atışlarını istenilen aralıklarda tutmak için deri içine yerleştirilen bir araç. Kalp pili bir ya da iki telin takılması ile kalp atışını üreten jeneratör denilen bir kutucuktan oluşuyor. İlk kez 1958 yılında takılan kalp pilleri günümüze dek bir çok değişime uğramıştır. Değişimler teknolojik açıdan olduğu gibi kalp pilini takma tekniklerinde belirgin ilerlemeler old

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız