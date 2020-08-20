Rita ve Kobra'lı aramada otomobilin stepnesinde esrar ele geçirildi
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Rita ve Kobra'lı aramada otomobilin stepnesinde esrar ele geçirildi

BOLU'da, jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, otomobilin yedek lastiğinin içinde 3 kilo 450 gram toz esrarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Rita ve Kobra'lı aramada otomobilin stepnesinde esrar ele geçirildi
20.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:43

BOLU'da, jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, otomobilin yedek lastiğinin içinde 3 kilo 450 gram toz esrarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 gram toz esrar maddesi bulundu. Araçta eğitimli narkotik köpekleri ile Rita ve Kobra ile detaylı arama yapıldı. Aramalarda yedek lastiği içine gizlenmiş halde 3 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.


Kaynak: DHA

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