Riskten kaçış borsalarda sert satışlara neden oldu Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemik kategoriye alması ve politika yapıcılardan gelen önlemler piyasalardaki endişeyi de artırıyor.

Koronavirüs kaynaklı endişeler küresel piyasalarda etkili olmaya devam ederken, küresel hisse senedi piyasaları satış baskısı altında kalıyor. Endeks sert satış baskısı derinleşirken günü %7.26 değer kaybıyla 93,640 puandan tamamladı. Borsa İstanbul yönetimi pay piyasasında oynaklığı azaltmak için limitleri kısma uygulaması başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasını açıkladı. Vakanın ilk hastanın takibe alınan yakın çevresinden olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını kaynaklı haberler, politika yapıcıların atacağı adımlar ve teşvikler piyasaların gündem maddesinde olacak.

USDTRY…Kur Virüs Salgını Endişesiyle Yükseldi…Küresel piyasalarda koronavirüs salgını kaynaklı satış baskısı devam ederken gelişen piyasa ülke para birimlerindeki değer kayıpları dikkat çekiyor. TL varlıklar diğer gelişen piyasa ülke para birimlerinden göreceli olarak pozitif ayrışırken, Dolar TL kuru dün 6.26 seviyelerine kadar yükseldi. Haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 6.30 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY...Euro TL Kuru Yükselişte…Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler ve haber akışları piyasalarda yüksek volatiliteye neden oluyor. Euro TL kuru dün gün içerisinde 7.07 seviyelerine yükselirken, Avrupa Merkez Bankası'nın kararının ardından bir miktar geriledi. Haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 7.07 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD...Parite Yön Arayışı İçerisinde…Avrupa Merkez Bankası Mart ayı toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, yeni bir parasal genişleme programına ek olarak 120 milyar Euro'luk ek varlık alım programı açıkladı. Avrupa Merkez Bankası politika faizini %0'da, marjinal fonlama oranını %0.25'te, mevduat faizini ise -%0.5'te tuttu. Avrupa Merkez Bankası'nın kararının ardından ilk tepki olarak Avrupa borsalarında sert satışlar gelirken, Lagarde'ın basın toplantısı takip edildi. Avrupa Merkez Bankası piyasaların beklentilerini karşılamadı. Euro Dolar paritesi Avrupa Merkez Bankası toplantısının ardından dalgalanarak günlük kaybını geri alma çabası içerisindeydi. Almanya virüs ile mücadele için dengeli bütçeden vazgeçeceğini açıkladı.

XAUUSD...Altın Fiyatları Sert Bir Şekilde Geriledi…Altının ons fiyatı koronavirüs salgını kaynaklı endişelerle birlikte yüksek volatiliteli olarak işlem görüyor. 1650 $ seviyelerinden 1550 $ seviyelerine gerileyen altının ons fiyatı haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 1586 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR...Altının Gram Fiyatında Dalgalanma Sürüyor…Altının ons fiyatındaki sert gerileme ve Dolar TL kurundaki sınırlı yükselişle birlikte gram altın fiyatları 330 TL seviyelerinden 319 TL seviyelerine geriledi. Koronavirüs salgını kaynaklı endişelerin artmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki volatilitenin artması beklenebilir.

BRENT...Petrol Fiyatları Düşük Seviyelerden Toparlanmaya Çabalıyor…Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki petrol fiyatı krizi derinleşiyor. Suudi Arabistan Rusya'nın hâkim olduğu Avrupa pazarına ucuz petrol pompalamak için harekete geçti. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde 32 $ seviyelerine kadar geriledikten sonra toparlanma çabası içerisinde.

S&P 500…ABD Hisse Senedi Vadelileri Yeni İşlem Gününde Pozitif…Küresel piyasalarda koronavirüs salgını endişesi devam ediyor. Hisse senedi piyasalarında yaşanan kayıplarla birlikte borsalar ayı piyasasına girmeye hazırlanıyor. FED'in adımları ve başkan Trump'ın açıklamaları yatırımcıların kaygılarını giderme konusunda yeterli olmazken, S&P500 endeksinde sert satışlar görüldü. Endeks tarihi bir şekilde %9.51 değer kaybıyla 2,480 puana geriledi. FED'in yüksek tutarlı repo ihaleleri sonrasında S&P500 vadeli işlemlerinde pozitif bir seyir var.

Kaynak: Bültenler