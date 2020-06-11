Risksiz ülkelere uçuşlar açılıyor
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Risksiz ülkelere uçuşlar açılıyor

19 normalleşme süreci kapsamında Cumhurbaşkanlığınca alınan karar doğrultusunda uluslararası uçuş yasağı kaldırıldı.

Risksiz ülkelere uçuşlar açılıyor
11.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:45

COVID-19 normalleşme süreci kapsamında Cumhurbaşkanlığınca alınan karar doğrultusunda uluslararası uçuş yasağı kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 11 Haziran 2020 tarihli Genelgesi kapsamında Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla ülkemize giriş/çıkışlarını düzenleyen Genelgelerin İran kara sınır kapılarından yolcu giriş/çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Yurtdışından ülkemize gelen olan yolcuların tamamına sağlık kontrolü yapılacak ve semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde ücretsiz olarak PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın dış hat uçuşların açılması konusunda Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlıkları ile koordinasyon halinde çalışmalar yürütülmekte olup, risk taşımayan ülkelere uçuşların başlatılmasına yönelik görüşmeler devam etmekte. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün diğer ülkelerle yaptığı resmi yazışma ve görüşmeler çerçevesinde şu ana kadar 10 ülke ile uçuşların başlatılması konusunda mutabakat sağlanmıştır. Haziran ayı itibariyle Katar, Ukrayna, Çin Kazakistan, Sırbistan ve Arnavutluk ile, Temmuz ayında ise KKTC, Özbekistan, Bahreyn, İtalya ile uçuşların başlaması öngörülmekte.

Dış hat uçuşlar, ülkeler arasındaki uçuş noktaları ve sefer sayıları hakkında yürütülen müzakereler sonucunda mutabakat sağlanan ikili havacılık anlaşmaları çerçevesinde düzenlenmektedir. COVID-19 sonrası normalleşme adımları her ülkede farklı zamanlarda gerçekleşmekte olduğundan, ikili havacılık anlaşması olan ülkelere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından dış hat uçuşların düzenlenmesi için resmi yazı yazıldı. Salgının yayılmasına karşı havaalanlarımızda gerekli tüm önlemlerin alındığı ve sertifikalandırıldığını da bildirdiğimiz resmi yazışmalar ile uçuş düzenleme talebi iletildi. Bu çerçevede gelen olumlu görüşler doğrultusunda dış hat uçuşları kademeli olarak açılacak.

Sağlık Bakanlığının Haziran ayı içerisinde seferlerin başlamasına onay verdiği 38 ülke (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan, Kazakistan, Hollanda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya, Belçika) ile seferlerin başlatılması hususunda yazışma ve görüşmeler devam etmektedir.

Temmuz ayı itibariyle de Avustralya, BAE, Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Filipinler, GAG, Hırvatistan, İsrail, İsveç, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Malezya, Malta, Mauritus, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Şili, Vietnam ile uçuşların 24 ülke ile uçuşların başlayacağı tarihler planlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığının Temmuz ayı içerisinde seferlerin başlamasına onay verdiği 33 ülke (Beyaz Rusya -Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere (Birleşik Krallık), İsveç, Kanada, Kolombiya, Kosova, Malezya, Malta, Mauritius, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Tayland, Tayvan, Türkmenistan, Ukrayna, Vietnam, Endonezya, Pakistan, Hindistan, Cezayir, Fas, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, İsrail, Kuveyt, Libya, Lübnan, Rusya Fed., Ürdün) ile seferlerin başlatılması hususunda yazışma ve görüşmeler devam etmekte.

Ülke olarak havayolu taşımacılığının bir an önce normale dönmesi için gerekli tüm adımlar atılmakta olduğuna dikkat çekilerek, havacılığın küresel bir faaliyet olması nedeniyle dış hat uçuşların açılması pandemi tedbirlerinin tüm ülkeler bazında ne kadar hızlı hayata geçirildiği ile doğrudan bağlantılı olduğu vurgulanmakta. Türkiye gerekli yasal düzenlemeleri içerecek şekilde bu tedbirleri en hızlı hayata geçiren ülkelerin başında gelmektedir. Umut ediyoruz ki sivil havacılığımız uluslararası uçuşların açılması ile tekrar Covid-19 pandemisi öncesindeki rakamlara ulaşacağı ifade edilmekte. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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