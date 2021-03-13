Riskli yapılar için ilk düzenleme Bayraklı'dan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Riskli yapılar için ilk düzenleme Bayraklı'dan

13.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:55
Riskli yapılar için ilk düzenleme Bayraklı'dan

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1 Mart'taki olağanüstü belediye meclisi toplantısında aldığı riskli yapıların dönüşümünü etkileyecek düzenleme kararının ardından ilk adım Bayraklı Belediyesinden geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1 Mart'taki olağanüstü belediye meclisi toplantısında aldığı riskli yapıların dönüşümünü etkileyecek düzenleme kararının ardından ilk adım Bayraklı Belediyesinden geldi. Bayraklı Belediye Meclisi tarafından hazırlanan imar planı notu CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısının üçüncü birleşimi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde yapıldı. 1 8 Mart'ta olağanüstü İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden geçen; 30 Ekim depreminden sonra ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 199yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümüne ilişkin düzenlemenin ardından ilk adım, depremde en fazla hasar gören bölgelerin başındaki Bayraklı'dan geldi. Bayraklı Belediye Meclisi tarafından yapılan 1/1000 ölçekli imar planı notu önerisi büyükşehir meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "İmar mevzuatı ve imarla ilgili konularda meclisimizin muhalefetiyle, iktidarıyla göstermiş olduğu hassasiyet, daha yaşanabilir, daha güzel İzmir için son derece sevindirici bir tablo. Başkanımız Tunç Soyer istiyor ki; İzmir yapı stoku değişsin, İzmir'de gerçekten istenilen, yerinde anahtar teslim, kentsel dönüşüm modeli olsun; yani İzmir modeli hayata geçsin. Her vatandaşımız; kendi yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü mahallede evini değiştirerek, daha yaşanabilir, temel ihtiyaçları karşılanmış, insan gibi bir kentte yaşama hakkını elde etmiş ve kendi hakkından bir şey kaybetmemiş olsun. Tunç Soyer İzmir'in çehresini değiştirmek gibi vizyonla, 'Başka bir İzmir mümkün' hayaliyle halkın oyunu alarak geldi. 2 yıl içinde başımıza gelmeyen kalmadığı için, Allah bizi bu felaketlerle sınayarak 'dirençli misiniz, bakalım siz bu şehri yönetebiliyor musunuz' dercesine test etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, Meclisi de, bürokrasisi de, Başkanı da buradan alnının akıyla çıktı" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. - İZMİR

Riskli yapılar için ilk düzenleme Bayraklı'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Riskli yapılar için ilk düzenleme Bayraklı'dan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 11:58:50. #1.16#
title