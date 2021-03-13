Riskli yapılar için ilk düzenleme Bayraklı'dan

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1 Mart'taki olağanüstü belediye meclisi toplantısında aldığı riskli yapıların dönüşümünü etkileyecek düzenleme kararının ardından ilk adım Bayraklı Belediyesinden geldi. Bayraklı Belediye Meclisi tarafından hazırlanan imar planı notu CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısının üçüncü birleşimi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde yapıldı. 1 8 Mart'ta olağanüstü İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden geçen; 30 Ekim depreminden sonra ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 199yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümüne ilişkin düzenlemenin ardından ilk adım, depremde en fazla hasar gören bölgelerin başındaki Bayraklı'dan geldi. Bayraklı Belediye Meclisi tarafından yapılan 1/1000 ölçekli imar planı notu önerisi büyükşehir meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "İmar mevzuatı ve imarla ilgili konularda meclisimizin muhalefetiyle, iktidarıyla göstermiş olduğu hassasiyet, daha yaşanabilir, daha güzel İzmir için son derece sevindirici bir tablo. Başkanımız Tunç Soyer istiyor ki; İzmir yapı stoku değişsin, İzmir'de gerçekten istenilen, yerinde anahtar teslim, kentsel dönüşüm modeli olsun; yani İzmir modeli hayata geçsin. Her vatandaşımız; kendi yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü mahallede evini değiştirerek, daha yaşanabilir, temel ihtiyaçları karşılanmış, insan gibi bir kentte yaşama hakkını elde etmiş ve kendi hakkından bir şey kaybetmemiş olsun. Tunç Soyer İzmir'in çehresini değiştirmek gibi vizyonla, 'Başka bir İzmir mümkün' hayaliyle halkın oyunu alarak geldi. 2 yıl içinde başımıza gelmeyen kalmadığı için, Allah bizi bu felaketlerle sınayarak 'dirençli misiniz, bakalım siz bu şehri yönetebiliyor musunuz' dercesine test etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, Meclisi de, bürokrasisi de, Başkanı da buradan alnının akıyla çıktı" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı