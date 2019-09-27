Riskli yapılar için dört aşamalı süreç

Muhtemel bir afette içinde yaşayanların can güvenliğinin olmadığı riskli yapılarla ilgili süreç "tespit başvurusu", "risk tespiti", "riskli yapıların yıktırılması" ve "yıkım sonrası uygulama" aşamalarını içeriyor.

27.09.2019 17:46
Riskli yapılar için dört aşamalı süreç

Muhtemel bir afette içinde yaşayanların can güvenliğinin olmadığı riskli yapılarla ilgili süreç "tespit başvurusu", "risk tespiti", "riskli yapıların yıktırılması" ve "yıkım sonrası uygulama" aşamalarını içeriyor.

Kaynak: Dunya.com

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