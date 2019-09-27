Riskli yapılar için dört aşamalı süreç

27.09.2019 17:46

Muhtemel bir afette içinde yaşayanların can güvenliğinin olmadığı riskli yapılarla ilgili süreç "tespit başvurusu", "risk tespiti", "riskli yapıların yıktırılması" ve "yıkım sonrası uygulama" aşamalarını içeriyor.