Şanlıurfa'da riskli ve metruk yapılar yıkılıyor

Haliliye Belediyesi tarafından ilçedeki riskli ve metruk yapılar yıkılıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından ilçedeki riskli ve metruk yapılar yıkılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor.

Çalışmalar kapsamında son 3 ayda 6 riskli bina, 15 metruk yapımının yıkımını gerçekleştirildi.

Açıklamada, vatandaşların riskli ve metruk yapılarla ilgili bizzat yapacakları müracaatların ardından çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme