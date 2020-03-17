Riskli hasta taşıyan ambulanslar dezenfekte ediliyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Gaziantep, Wuhan, Güncel

Riskli hasta taşıyan ambulanslar dezenfekte ediliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsüne karşı her geçen gün tedbirler artıyor.

17.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:18
Riskli hasta taşıyan ambulanslar dezenfekte ediliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsüne karşı her geçen gün tedbirler artıyor. Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Gaziantep'te riskli hasta taşıyan ambulanslar dezenfekte ediliyor.


Hasta naklinden sonra dezenfektenin yapılacağı firmaya gelen ambulanslar burada işin uzmanları tarafından özel kıyafetler giyilerek dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Yapılan dezenfekte işlemlerini anlatan İşletme Müdürü Ali Alkan, salgından öncede ambulanslara bu işlemler yaptıklarını söyledi. 112 ve özel hastanelere ait ambulansların dezenfeksiyonunu korona virüsünden öncede ve sonrasında yaptıklarını anlatarak, risk grubu hastaları sevk eden ambulanslar firmamıza gelip dezenfeksiyon işlemleri için beklemektedirler" dedi.


Özel kıyafetlerini giyen işin uzmanı tarafından dezenfektenin yapıldığını belirten Alkan, "İşlem başlamadan önce araçların arka kısmındaki tüm bölmeler tek tek açılır, havalanma sistemleri aktif hale getirilerek klima kanallarındaki olası mikro organizmaların öldürücü dezenfeksiyon araçlara uygulanır. Bu dezenfeksiyon biyosidal özellikli olup hidrojen peroksit ve gümüş iyonize içeren bir maddedir. İşlem 15 dakika boyunca aracın içerisine gaz basarak gerçekleştirilir akabinde araç 20 dakika boyunca kapalı olarak bekletilir ve daha sonra havalandırma işlemleri gerçekleştirilir" ifadelerini kullandı.


Dezenfekte edilen ambulans sayısının arttığını da anlatan Alkan, "Günde bir ambulansın yeri geldiğinde 3-4 defa kadar dezenfekte edilmesi gerekebiliyor çünkü bu salgının derecesini kimse tam olarak kestiremiyor ve belirtileri taşıyan her hastadan sonra yapmak zorundayız" diye konuştu.


Özel kıyafetleri ekipler tarafından ambulansın içerisinde bulunan makine, teçhizat, donanım ve ekipmanlar ilaçlanarak, kapıları kapatılarak yaklaşık 40 dakika bekletiliyor. Bekleme süresinin ardından havalandırılan ambulansın içi tamamen hijyen hale getiriliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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