Riskli gruptaki ailenin gezintisi pahalıya patladı: 8 bin lira ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Riskli gruptaki ailenin gezintisi pahalıya patladı: 8 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Riskli gruptaki ailenin gezintisi pahalıya patladı: 8 bin lira ceza

Kırıkkale'de karantina ihlali yapan riskli gruptaki bir ailenin gezintisi pahalıya patladı.

Kırıkkale'de karantina ihlali yapan riskli gruptaki bir ailenin gezintisi pahalıya patladı. Ekipler, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle karı ve kocaya 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı.

Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarındaki artış nedeniyle denetimler de sıklaştı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapan polis, trafik kontrol noktasında bir hafif ticari araç durdurdu. Gezintiye çıkan Tahsin, Sultan ve Muratcan Karakaya'nın HES kodu kontrolleri gerçekleştirildi. PCR testi pozitif olan çocuğundan dolayı temaslı duruma düştüğü tespit edildi.

Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden karı ve kocaya 4 bin 50'şer liradan 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. İnsan sağılığını riske atan aile, polis nezaretinde evine göndererek karantinaya alındı. - KIRIKKALE

Riskli gruptaki ailenin gezintisi pahalıya patladı: 8 bin lira ceza

Riskli gruptaki ailenin gezintisi pahalıya patladı: 8 bin lira ceza

Riskli gruptaki ailenin gezintisi pahalıya patladı: 8 bin lira ceza

Riskli gruptaki ailenin gezintisi pahalıya patladı: 8 bin lira ceza

Riskli gruptaki ailenin gezintisi pahalıya patladı: 8 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Denize açılan balıkçılar ağlarına takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Denize açılan balıkçılar ağlarına takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

 Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte çıkan iki farkı kavgada 2 kişi öldürüldü

Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte çıkan iki farkı kavgada 2 kişi öldürüldü

 Saç ekimi yaptırmak için girdiği ameliyatta yaşamını yitiren İbrahim'in öğretmeni konuştu: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum

Saç ekimi yaptırmak için girdiği ameliyatta yaşamını yitiren İbrahim'in öğretmeni konuştu: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Tanju Özcan İbrahim Altay Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev
Magazin Ece Üner Gökhan Çıra Derya Baykal Kenan Doğulu
Spor Diego Fatih Terim Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Riskli gruptaki ailenin gezintisi pahalıya patladı: 8 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:49:12. #1.17#