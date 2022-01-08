ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 2017'de riskli alan ilan edilen Örnek Mahallesi'ndeki 51 binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için hazırlanan imar planı, şehircilik esas ve ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemece iptal edildi. Belediye yeni imar planı için hazırlık yaparken, aradan geçen sürede binaların duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Hasarlı evlerde korku içinde yaşayanlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Altındağ'da Örnek Mahallesi sınırlarında bulunan 5 ve 10,3 hektarlık iki ayrı alan, 2017'de, 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edildi. Altındağ Belediyesi, 1424 daireden oluşan 51 binanın bulunduğu alanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için imar planı hazırladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, şehircilik esas ve ilkeleri ile hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle imar planı değişikliğini yargıya taşıdı. Mahkeme de imar planını iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise yazılı açıklamasında, "Rant odaklı emsal artışı planlama olursa yine yargıya taşırız. Meslek odalarının görüşünü almadan şehircilik esas ve ilkelerine, hukuka aykırı her türlü uygulama Ankaralıların hakkını gasp eder. Kamu yararına, şehircilik ve planlama esaslarına aykırı plan değişikliklerini yargıya taşımak bizim Anayasal sorumluluğumuz. Yargı kararlarına rağmen bölgede yapılacak en küçük işlemi dahi mahkemeye taşırız. Bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını savunmaya devam edeceğiz" dedi.