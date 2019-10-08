08.10.2019 17:13

Risk oluşturan ağaçlar "sonik tomografi" ile tespit ediliyor

Riskli ağaçlar tespit edilerek önlem alınıyor

İSTANBUL - Bahçelievler'de yağmur, fırtına ve çeşitli nedenlerle asırlık ağaçların devrilme riskine karşı önlem alınabilmesi amacıyla riskli bulunan ağaçlara sonik tomografi çekildi. Uygulanan sistem ile eğer ağaç sağlıklıysa bir sensörden diğer sensöre ses çok hızlı gidiyor, eğer ses daha yavaş ulaşıyorsa ağaca çürük raporu veriliyor.

Bahçelievler'de yağmur, fırtına ve çeşitli nedenlerle ağaç devrilmesi ile oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek amacıyla 1 ay önce riskli ağaçlara yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi ile Bahçelievler Belediyesi'nin ortak çalışması sonucu tespit edilen yüksek riskli ağaçların sonik tomografi ile röntgeni çekiliyor. Bu kapsamda Milli Egemenlik Parkı'nda yapılan çalışmayla parktaki ağaçların sonik tomografisi çekildi. Ağaçlarda dışarıdan görünmeyen çürük ve mekanik direnci zayıflamış bölümler, ağaçlara yerleştirilen malzemeler sayesinde ses dalgalarıyla tespit edildi. Çalışma kapsamında parkta bulunan ağaçlardan bir sakız ağacının sağlıklı olduğu yapılan işlemlerle görüldü. Bazı ağaçların ise risk grubunda olduğu belirlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da parkta asırlık ağaçları inceleyen İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yeşil ile çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ağaçların yaşam ömürleri uzatılmaya çalışılıyor

Tomografisi çekilen ağaçlardan elde edilecek bilimsel verilere göre; ağaçlara bakım, restorasyon ve destekleme yöntemleri uygulanıyor. Bu kapsamda budama işlemi ile tepe tacını küçültme, mekanik olarak destekleme çalışmaları ve hasarlı kısımlarda mantar dokularının temizlenerek macun ile doldurma çalışmaları gibi tedavi yöntemleri ile ağaçların yaşam ömürlerinin uzatılmaya çalışılıyor. Ağaç kurtarılamayacak durumda ise, can ve mal kaybına zarar vermemesi için kesim çalışmalarına başlanıyor. Çalışmanın ilçe genelinde sürmesi planlanıyor.

"Ağaçların gövdelerinin içinin çürük olup olmadığını tespit ediyoruz"

İlçe genelinde riskli ağaçların tespitinin önlem alınması noktasında büyük önem taşıdığını ve amaçlarının yeşili korumak olduğunu belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Şunu vurgulamak isterim deprem gündemdeyken ağaçlarla ilgili bu çalışma nereden çıktı diye bir düşünce olabilir. Biz buna Eylülde başladık. Ağustos'ta bir fırtına oldu, ağacımız devrildi bir kardeşimize geldi. Ondan dolayı hemen İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile irtibata geçtik. Ağaçlarımızı dışarıdan çok iyi, yeşil görüyoruz. Ama bilimsel olarak bilmiyoruz. Belki bir çocuk parkındaki bir ağaç çocukların üstüne gelebilecek. Ondan dolayı İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile irtibata geçtik. Onlar geldiler, tomografi çekiyorlar. Ağaçların gövdelerinin içinin çürük olup olmadığını tespit ediyoruz. Çürük varsa ıslah edilebilirse desteklerle ayakta durabilirse durabilecek. Olmazsa belki bir yerlere taşıyacağız. Belki daha fazla bir tedbir alacağız" dedi.

"Ses dalgalarıyla çalışan bir sistemle ağaçların tomografisini çekiyoruz"

Ağaçlar için çalışma sonrası elde edilen verilere göre bir yol haritası belirlendiğini dile getiren İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yeşil, "Biz bu parkta, sağlıklı görünen ağaçların gerçekten sağlıklı olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bahçelievler Belediyesi sınırları içinde belirli parklar, caddeler ve sokaklarda bulunan ağaçları değerlendiriyoruz. Önce gözle, sonra sonik tomografi dediğimiz ses dalgalarıyla çalışan bir sistemle ağaçların tomografisini çekiyoruz. Sistemde eğer ağaç sağlıklıysa bir sensörden diğer sensöre ses çok hızlı gidiyor ve onun sağlıklı olduğunu anlıyoruz. Eğer ses daha yavaş ulaşıyorsa anlıyoruz ki onun içinde bir çürüklük var. Raporlardan sonra belirli öneriler yapacağız. Devrilme riski olan ağaçlarda bunları daha uzun süre korunabilir yaşatılabilirse bunların tedbirlerini önereceğiz. Eğer yoğun kullanım alanı çocuk parklarında olan yerlerde ise çok çürümüşse çıkarılması gerekiyorsa bunların çıkarılması yönünde öneride bulunuyoruz. Deprem anında en risksiz olan alanlar ağaçlık alanlar. Ama sağlıklı olmayan ağaçlar her zaman risk oluşturuyor" dedi.

Kaynak: İHA