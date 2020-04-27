Risk iştahında toparlanma var Cuma günü TL cinsinden varlıklar diğer gelişen piyasa ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihindeki seviyeye yükseldi.

99400 seviyelerini test ettikten sonra bir miktar geri çekildi. Banka ve mali sektör hisseleri endekste pozitif ayrıştı. Teknik olarak 99 bin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü momentum beklenebilir. Pandeminin reel ekonomiye yansımaları reel kesim güven endeksi ve ekonomik kapasite oranı verilerinden takip edildi. İki veri de tarihi düşük seviyelere geriledi. Yatırımcılar pandeminin reel ekonomiye yansımalarını takip etmeye devam edecek. Hafta sonu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre günlük olarak iyileşen hasta sayısı ilk kez yeni vaka sayısının üzerine çıktı. Asya piyasaları yeni haftaya koronavirüs pandemisiyle mücadelenin kazanımlarının risk iştahına destek sağlamasıyla birlikte yükselişle başladı. ABD ve Almanya vadelileri de artı bölgede işlem görüyor. Endeksin global risk iştahındaki yükselişten destek bulması güne artıda başlaması beklenebilir. Bu hafta gündemde FED ve ECB toplantıları gündemde öne çıkacak. Yurt içinde 1.çeyrek bilançoları takip edilecek. TAVHL…2020 yılının ilk çeyreğinde pandeminin finansallarda yarattığı olumsuz etki nedeniyle 377 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin geçen sene aynı dönemdeki net kârı 146 milyon TL olmuştu.

USDTRY…Dolar TL Kurundaki Yükseliş Yavaşladı… Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indirimi kararının ardından Dolar TL kuru sınırlı bir şekilde yükseldi. FED'in faiz kararının takip edileceği bu hafta FED'in negatif faiz senaryolarının gündemde olması TL varlıklara destek sağlıyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın diğer ülkelerle swap anlaşması gerçekleştirmesi gündemde. Dolar TL geçen hafta 6.99 seviyelerine yükseldikten sonra geri çekildi. Yeni haftanın ilk saatlerinde ise kısmi bir toparlanmayla birlikte 6.95 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY…TL Euro Karşısındaki Kayıplarını Geri Alma Çabasında… Avrupa Birliği liderler zirvesinde kurtarma planı konusunda anlaşmaya varılması Euro cinsinden varlıklara destek sağladı. TL ise risk iştahındaki toparlanmayla birlikte Euro karşısındaki kayıplarını telafi etme çabası içerisinde. Yeni haftanın ilk işlem gününde 7.54 seviyelerinde işlem görüyor. Piyasalar bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısını takip edecek.

EURUSD…Bu Hafta FED ve ECB Toplantıları Takip Edilecek… Pandeminin yayılma alanı bulduğu Mart ayında dayanıklı mal siparişleri %12 beklentilerinin ötesinde %14 azalarak 2014 yılından bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Reel ekonomiden gelen olumsuz veriler ABD ekonomisi üzerinde baskı oluşturuyor. Bu hafta FED ve ECB toplantıları var. ABD ve Avrupa'da ilk çeyrek GSYİH verileri açıklanacak. Yapılan projeksiyonlara göre Almanya'nın %6-7 ile son 70 yılın en büyük ekonomik daralması bekleniyor. Euro'daki değer kaybıyla 1.0720 seviyelerine kadar gerileyen parite Cuma günü öğleden sonra Avrupalı liderlerin 1 trilyon Euro tutarında kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya varmasıyla 1.08 seviyesinin üzerini test etti. Toparlanma planının nasıl olacağı ise 6 Mayıs günü gerçekleştirilecek başka bir telekonferansta değerlendirilecek. Haftaya 1.0850 seviyelerinde başlayan Euro Dolar paritesinde FED ve ECB'nin bu hafta gerçekleştirecekleri toplantılara odaklanılacak. FED ve ECB'den yeni parasal genişleme hamleleri gelebilir.

XAUUSD…Altında Volatilite Yüksek… Majör merkez bankalarının toplantı tarihi yaklaştıkça altın fiyatları parasal genişleme operasyonu beklentilerinden kendisine destek sağlıyor. Cuma günü akşam saatlerinde 1710 $ seviyelerine kadar gerileyen altının ons fiyatı toparlanarak yeniden 1720 $ seviyelerine yükseldi. Gündemin yoğun olması, pandemi kaynaklı haberler altın fiyatları üzerindeki volatiliteyi yükseltiyor.

GLDGR…Yeni Haftaya Değer Kaybıyla Başladı… Gram altın ons altın ve Dolar TL kurundaki yükselişten destek bulmayı sürdürdü. Geçtiğimiz hafta sınırlı bir yükselişle 387 TL seviyesinden haftayı kapatan gram altın yeni haftanın ilk saatlerinde 385 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT…Petrol Fiyatlarındaki Yüksek Volatilite Devam Ediyor… Petrol fiyatları tarihinin en volatil haftasını geride bıraktıktan sonra yeni haftaya sakin bir görünümle başladı. Dünyadaki fiziki petrolün %66'ını temsil eden Brent petrol yeni haftaya gerileyerek başladı. Brent petrolün Haziran vadeli varil fiyatı yeniden 20 $ seviyelerine geriledi. Petrol depolama kapasitesinin dolması fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı kuruyor.

S&P500…Şirket Bilançoları Takip Ediliyor…ABD hisse senedi vadelileri FED'in faiz kararını açıklayacağı haftaya artıda başladı. Küresel risk iştahında kısmi bir toparlanma gözlemleniyor. Diğer yandan ABD'de bilanço takvimi bütün hızıyla devam ediyor. Endeks ise gelen bilançoların ekseninde yön arayışında bulunuyor. Şu ana kadar bilanço açıklayan şirketlerden 76 tanesi beklentinin üzerinde 36 tanesi beklentinin altında kar açıklarken, endekste bankacılık sektörü negatif ayrışıyor.

Kaynak: Bültenler