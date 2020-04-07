Risk İştahında toparlanma var
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Risk İştahında toparlanma var - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel

Risk İştahında toparlanma var

Endeks haftanın ilk işlem gününde global piyasalardaki iyimser havaya eşlik etti. Yatırımcılar en kötünün geride kaldığına dair bir sinyal arıyor.

07.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:28
Risk İştahında toparlanma var

Risk İştahında Toparlanma Var…

Avrupa'da koronavirüs pandemisi kaynaklı vaka sayısındaki azalan trend ile hisse senedi piyasalarındaki pozitif seyire destek oluyor. Yeni işlem gününde Asya piyasalarına pozitif bir görünüm hâkim. Hemen hemen bütün endeksler artıda. Global piyasalarda risk iştahındaki normalleşme çabalarıyla birlikte BIST100 endeksinin güne pozitif başlaması beklenebilir. Koronavirüs pandemisi kaynaklı haber akışı, ülkelerden ve merkez bankalarından gelen ekonomiye destek paketleri gündemdeki yerini koruyor.

USDTRY… FED'in Ardından IMF de Swap Kanalı Tasarlıyor… Geçtiğimiz hafta Güney Afrika'nın kredi notunun düşürülmesiyle birlikte gelişen piyasa ülke para birimleri satış baskısı altında fiyatlanmıştı. Haftanın ilk işlem gününde Dolar TL kurunda geçen haftadan beri yaşanan hareketlilik devam etti. Dolar global bazda güçlü konumunu korurken gelişen piyasa ülke para birimleri kayıplarını geri almaya çalışıyor. IMF elinde ABD tahvili olmayan ülkeler için swap limiti tasarlamaya başladı. Kurumlar olası bir dolar likiditesi krizinin önüne geçmeye çalışıyor. 6.78 seviyelerine test eden Dolar TL kuru yeni işlem gününün ilk saatlerinde 6.76 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY… 7.32 Seviyelerinde… Gelişen piyasa ülke para birimleri majör para birimleri karşısında baskı altında kalıyor. Euro TL kuru yeni işlem gününde 7.32 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

EURUSD… Euro Dolar Karşısındaki Kayıplarını Geri Alma Çabası İçerisinde… Yeni haftanın ilk iş gününde piyasalarda risk iştahındaki toparlanmaya rağmen doların güçlü kaldığını gördük. Piyasalar Avrupa'dan gelen koronavirüs pandemisine ait olumlu verilerle tünelin ucundaki ışığa tamamen ikna olmuş değil. Dolar endeksi kritik eşik 100 puanın üzerindeki güçlü bir şekilde duruyor. Parite dün Avrupa piyasalarının açılmasıyla birlikte 1.08 seviyesinin altına düşerken, öğleden sonra denge arayışına girdi. Sentix Euro Bölgesi tüketici güveni 2008 krizinden bu yana en düşük seviyeye gerilemesiyle birlikte Dolar Euro karşısında güçlendi. Euro bölgesinde koronavirüs pandemisi sonrasında yükselen siyasi kriz derinleşiyor. Birliğe üye devletlerin kriz esnasında birbirlerine olan tutumu AB'nin geleceğini sorgulatıyor. Euro Dolar paritesi yeni işlem gününü ilk saatlerinde 1.0830 seviyelerinde işlem görüyor.

XAUUSD… Güvenli Varlık Talebinden Destek Buldu… Ons altın öncü merkez bankalarının parasal genişleme programları ve güvenli varlık talebinden destek buluyor. Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen olumsuz makroekonomik verilerin gölgesinde yükselişe geçen altının ons fiyatı yeni haftaya da yükselişle başladı. Altında güvenli varlık talebi devam ettiği sürece kısa vadede geri çekilmelerin sınırlı kalması beklenebilir.

GLDGR… Yeni Rekor Seviyeler Test Edildi… Altının ons fiyatındaki yükseliş ve Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketten destek sağlayan gram altın fiyatları yeni rekor seviyeleri test ediyor. Bugün 364 TL seviyelerini test eden gram altın 361 TL seviyelerine gerilemiş durumda.

BRENT… Rusya ve Suudi Arabistan Kaynaklı Gerilim Sürüyor… Petrol üreticileri azalan global talebin gölgesinde fiyatları düşürüyor. Geçtiğimiz hafta Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol fiyatı savaşında OPEC toplantısında ateşkese gidebileceği beklentileriyle yükselmişti. Şu anda iki taraftan gelen mesajlar toplantıdan uzlaşının çıkacağını teyit eder nitelikte değil. Petrol piyasasında bekle gör havası hâkim. Belirsizlik yüksek volatiliteye neden oluyor. Brent petrolde günlük yükseliş %3'e yaklaştı. Varil fiyatı 33 USD seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500… Geçmiş Haftalardaki Kayıplarını Geri Alma Çabası İçerisinde… ABD hisse senetleri global piyasalarda risk iştahındaki toparlanmadan destek buldu. Geçen hafta sert satış baskısı altında kalan hisse senedi piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı. S&P500 endeksinde yükseliş %5'i buldu. Yatırımcılar en kötünün geride kalıp kalmadığına dair bir sinyal arıyor. Her şeyin tamamen normale döndüğünü söylemek için henüz çok erken. Piyasalar koronavirüs pandemisi kaynaklı haberler takip etmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor Haberler
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2'sini yaraladı Haberler
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2'sini yaraladı
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi Haberler
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi Haberler
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi
Maskeleri nasıl yok etmeliyiz? Büyük riski uzmanlar açıkladı Haberler
Maskeleri nasıl yok etmeliyiz? Büyük riski uzmanlar açıkladı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı
3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada
Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Nisan Wuhan Futbol
Şu an buradasınız: Risk İştahında toparlanma var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 09:41:50. #1.15#
title