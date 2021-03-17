Risk haritasında mavi rengini korumak isteyen Hakkari'de, 100 kişilik ekiple denetim yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında mavi kategoride bulunan Hakkari'de, mavi rengin korunması için denetimler artırıldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında, risk haritasında mavi kategoride bulunan Hakkari'de 100 kişilik ekip, denetim gerçekleştirdi.

Denetimlere Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında tedbirli olunmasını istedi.

Akbıyık, yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Hakkari'de koronavirüsü azaltmak ve "mavi bölgede" kalabilmek için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Akbıyık, şunları aktardı:

"Sağlık Bakanlığımızın risk haritasında Hakkari olarak biz mavi bölgedeyiz. Maalesef Hakkari'de de son iki haftadır vakalarda artış söz konusu. Biz mavi bölgede kalabilmek için Hakkari halkı ile beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Bilim Kurulunun önerileri ile Sağlık Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın genelgeleri doğrultusunda 100 kişi ile bugün tüm ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz Hakkari'nin mavi de kalması ve sağlıklı kalmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş