Risk haritasında "kırmızı" renkteki Trakya'da vatandaşlar "kural tanımazları" toplumsal sorumluluğa çağırdı
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Risk haritasında "kırmızı" renkteki Trakya'da vatandaşlar "kural tanımazları" toplumsal sorumluluğa çağırdı

08.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:01
Risk haritasında

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında geçen haftaya göre artış yaşanırken, vatandaşlar, toplumsal sorumluluk göstererek herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında geçen haftaya göre artış yaşanırken, vatandaşlar, toplumsal sorumluluk göstererek herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayıları; Edirne'de 180,01, Kırklareli'nde 116,94, Tekirdağ'da 111,19 olarak belirlendi.

Yaşanan artışla "turuncu" risk konumunda olan Kırklareli ve Tekirdağ da "kırmızı" risk seviyesine yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık vaka artışında en yüksek 5 il arasında gösterdiği Edirne'de, vatandaşlar, kurallara daha sıkı uyulmasını istiyor.

Edirneli Ümit Akaylar, AA muhabirine, salgınla mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Özellikle ev ziyaretlerine ara verilmesi gerektiğini belirten Akaylar, "Önlemlere sıkı sıkıya uymalıyız. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz. Eş, dost ve akraba ziyaretlerini bırakmalıyız." dedi.

Hakan Fındıklı ise salgın döneminde eski alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kırmızı renk bize hiç yakışmadı. Lütfen kurallara dikkat edelim. Bir an önce turuncuya, sarıya ve maviye dönelim. Vatandaş da esnaf da rahat bir nefes alsın." şeklinde konuştu.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de vatandaşlardan Anıl Sinan Şumnulu da, son haftalarda vaka artışlarından dolayı çok endişeli olduğunu söyledi.

Vaka artışlarının ekonomiyi de çok etkilediğini ifade eden Şumnulu, kontrollü normalleşme sürecinde daha da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Maske, mesafe ve temizliğe daha da dikkat edilmesi çağrısında bulunan Şumnulu, "Ev gezmelerini bir süreliğine askıya almalıyız. Bazı illerde tam kapanma olduğunu duyduk. Bu da bizi vatandaş olarak korkuyor, esnaf olarak daha da korkutuyor. Herkes maskesine, mesafesine ve hijyenine dikkat ederse hiçbir sıkıntı kalmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Erdinç Askay da vaka artışlarının kötü sonuçlara neden olabileceğini kaydetti.

İnsanların bu süreçte tedbirlere daha çok uyması gerektiğini dile getiren Askay, salgının bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

Tekirdağlı Hasan Bedel ise salgının herkesin tedbirlere uymasıyla biteceğini ifade ederek, "Herkesin hem kendisi hem de diğer insanlar için duyarlı olması gerekiyor. Eski günlerimize dönmemiz için daha dikkatli olmalıyız. Zor bir şey yok, herkes maske ve temizlik kurallarına uyarsa hareketliliği azaltırsa vakalar zamanla düşecektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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