Risk halinde hatlardaki doğal gaz akışını durduracak ürünün prototipi yapıldı
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Risk halinde hatlardaki doğal gaz akışını durduracak ürünün prototipi yapıldı

Risk halinde hatlardaki doğal gaz akışını durduracak ürünün prototipi yapıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ. (AGDAŞ) ile 2016 yılında başlatılan EPDK Ar-Ge projeleri çalışmaları, SAÜ İş Dünyası Koordinasyon Kurulu (ÜNİKUR) kapsamında devam ediyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ. (AGDAŞ) ile 2016 yılında başlatılan EPDK Ar-Ge projeleri çalışmaları, SAÜ İş Dünyası Koordinasyon Kurulu (ÜNİKUR) kapsamında devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, doğal gaz hatlarının hasar görmesi durumunda gaz akışını durduracak gaz kesicinin tasarımı ve prototip imalatı gerçekleştirilerek, ürün faz-2 çalışmalarında belgelendirme safhasına geçildi.

ÜNİKUR, çalışma kapsamında sadece Ar-Ge projelerine değil, aynı zamanda sanayicinin ihtiyaç duyduğu teknik ve idari konularda da çalışmalarını genişletiyor.

Bu bağlamda, doğal gaz şehir giriş istasyonu (RMS) hatlarında oluşan buzlanmanın araştırılması ve sonuçlandırılması üzerine çalışmalarını da hız kesmeden devam ettiriyor.

Bunun yanı sıra AGDAŞ ortaklığında doğal gaz dedektörleri ve koku analiz cihazlarının yerli kaynaklarla yapılabilirliğiyle bu tip cihazların test ve kalibrasyon laboratuvarlarının kurulumunun fizibilite çalışmaları da Mayıs 2021 de ÜNİKUR kapsamında başladı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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